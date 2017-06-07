Трамп выбрал кандидата на пост директора ФБР

Дональд Трамп
12:13, 7 июня 2017
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Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост нового главы ФБР — им станет юрист Кристофер Рэй. Об этом Трамп написал в твиттере.

В своем твите Дональд Трамп назвал Рэя человеком с безупречной репутацией.

Кристофер Рэй работал в министерстве юстиции США, в том числе в должности помощника федерального прокурора. На этом посту он занимался несколькими громкими делами о мошенничестве, в том числе делом энергетической компании Enron.

Рэй также был адвокатом губернатора Нью-Джерси Криса Кристи — и защищал его во время скандала вокруг моста Джорджа Вашингтона. Власти штата во главе с губернатором обвиняли в том, что они сознательно перекрыли несколько полос движения на мосту в районе города Форт-Ли, вызвав крупный затор, чтобы навредить мэру города и политическому оппоненту Кристи. Расследованием инцидента занималось, в том числе, ФБР.

О том, что Кристофер Рэй может стать одним из претендентов на пост главы ФБР, стало известно 30 мая. Должность директора ведомства стала вакантной в начале месяца, когда Дональд Трамп неожиданно уволил Джеймса Коми, возглавлявшего ФБР с 2013 года.
По одной из версий, Трамп мог уволить Коми из-за расследования ФБР связей окружения президента с Россией. Белый дом утверждает, что Коми был уволен из-за потери доверия общества.

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