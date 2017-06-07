Трамп выбрал кандидата на пост директора ФБР

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост нового главы ФБР — им станет юрист Кристофер Рэй. Об этом Трамп написал в твиттере.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017

В своем твите Дональд Трамп назвал Рэя человеком с безупречной репутацией.

Кристофер Рэй работал в министерстве юстиции США, в том числе в должности помощника федерального прокурора. На этом посту он занимался несколькими громкими делами о мошенничестве, в том числе делом энергетической компании Enron.

Рэй также был адвокатом губернатора Нью-Джерси Криса Кристи — и защищал его во время скандала вокруг моста Джорджа Вашингтона. Власти штата во главе с губернатором обвиняли в том, что они сознательно перекрыли несколько полос движения на мосту в районе города Форт-Ли, вызвав крупный затор, чтобы навредить мэру города и политическому оппоненту Кристи. Расследованием инцидента занималось, в том числе, ФБР.