Суд в Испании решил выдать США российского программиста, которого подозревают в кибермошенничестве

Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать США российского программиста Станислава Лисова, который подозревается в участии в разработке вируса NeverQuest.

Суд обосновал свое решение тем, что большинство пострадавших от вируса находятся именно в США.

Адвокаты обжалуют это решение, передает РИА Новости.