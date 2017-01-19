Россиянин задержан в Испании по запросу ФБР. Его подозревают в хакерских атаках

Правоохранительные органы Испании задержали по запросу ФБР и Интерпола российского программиста Станислава Лисова.

Как сообщила RT супруга Лисова Дарья, ее муж был взят под стражу в аэропорту Барселоны 13 января. Лисовы, по данным телеканала, живут в Таганроге, а в Испанию приехали на отдых.

В посольстве РФ в Испании подтвердили факт задержания россиянина, добавив, что ему будет оказана вся необходимая консульская помощь.

ФБР, Интерпол, а также Госдепартамент США задержание россиянина пока не прокомментировали. В открытых базах разыскиваемых ФБР и Интерполом лиц Станислав Лисов не фигурирует.