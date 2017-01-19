Россиянин задержан в Испании по запросу ФБР. Его подозревают в хакерских атаках

RT
06:14, 19 января 2017
Требует подтверждения

Правоохранительные органы Испании задержали по запросу ФБР и Интерпола российского программиста Станислава Лисова.

Как сообщила RT супруга Лисова Дарья, ее муж был взят под стражу в аэропорту Барселоны 13 января. Лисовы, по данным телеканала, живут в Таганроге, а в Испанию приехали на отдых.

В посольстве РФ в Испании подтвердили факт задержания россиянина, добавив, что ему будет оказана вся необходимая консульская помощь.

ФБР, Интерпол, а также Госдепартамент США задержание россиянина пока не прокомментировали. В открытых базах разыскиваемых ФБР и Интерполом лиц Станислав Лисов не фигурирует.

«Полицейские-испанцы сказали, что задержание было по запросу ФБР и Интерпола», — вспоминает Лисова.

RT
Власти США официально обвинили РФ в организации хакерских атак с целью повлиять на ход президентских выборов. По мнению Белого дома, хакеры выполняли атаки по заданию ГРУ Минобороны. Российская сторона эти обвинения отрицает.
В конце декабря из-за обвинения в хакерских атаках США ввели новые санкции в отношении РФ, а также выслали из страны 35 российских дипломатов.

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