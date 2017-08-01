Суд решил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Басманный суд Москвы постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова). Об этом сообщил в фейсбуке сотрудник Amnesty International Иван Кондратенко.

«Али Феруз приговорен к выдворению в Узбекистан и к аресту в Сувсиг (Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. — прим. „Медузы“) Его берут под стражу в зале судебного заседания», — написал Кондратенко.

Журналиста также оштрафовали на пять тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Али Феруз был задержан в Москве 1 августа. Как сообщил он сам в фейсбуке, на него составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП («нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ»), которая предполагает выдворение за пределы страны.

Накануне задержания, как сообщала «Новая газета», журналист подал апелляцию на отказ предоставить ему убежище в России.