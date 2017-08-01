Суд решил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Иван Кондратенко
20:53, 1 августа 2017
Надежный источник

Басманный суд Москвы постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова). Об этом сообщил в фейсбуке сотрудник Amnesty International Иван Кондратенко.

«Али Феруз приговорен к выдворению в Узбекистан и к аресту в Сувсиг (Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. — прим. „Медузы“) Его берут под стражу в зале судебного заседания», — написал Кондратенко.

Журналиста также оштрафовали на пять тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Али Феруз был задержан в Москве 1 августа. Как сообщил он сам в фейсбуке, на него составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП («нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ»), которая предполагает выдворение за пределы страны.

Накануне задержания, как сообщала «Новая газета», журналист подал апелляцию на отказ предоставить ему убежище в России.

Али Феруз работает в «Новой газете» с 2016 года. Как сообщало издание, он вырос на Алтае и после окончания школы уехал в Узбекистан. Впоследствии он покинул эту страну, поскольку его пытались завербовать местные спецслужбы.
В марте 2017 года Али Феруз был задержан в Москве по требованию властей Узбекистана. На него составили протокол о нарушении правил въезда в РФ, после чего его отпустили из полиции под подписку о невыезде. В этот момент, как сообщалось, рассматривалось его ходатайство о предоставлении убежища.
В мае источник РИА Новости в полиции сообщил, что Али Ферузу отказали в просьбе о предоставлении убежища, поэтому он должен покинуть Россию. Источник также утверждал, что журналист в 2008 году проходил в РФ по уголовному делу о терроризме.
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