В Москве задержали журналиста «Новой газеты»
В Москве задержали журналиста «Новой газеты» Али Феруза, сообщает «Интерфакс». Как рассказал главред издания Дмитрий Муратов, Феруза задержали по требованию Узбекистана, «откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы». Феруз находится в ОВД «Пресня».
Муратов подчеркнул, что МВД ранее проверяло биографию сотрудника «Новой» и не нашло ничего криминального.
Вспомнил, что в туалете торгового центра ещё не фоткался. Заполняем упущенное �Опубликовано Ali Feruz 2 марта 2017 г.
Али Феруз работает в «Новой газете» два года. Последний материал за его подписью вышел 3 марта. В нем рассказывалось о протестной акции строителей метро.