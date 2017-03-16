В Москве задержали журналиста «Новой газеты» Али Феруза, сообщает «Интерфакс». Как рассказал главред издания Дмитрий Муратов, Феруза задержали по требованию Узбекистана, «откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы». Феруз находится в ОВД «Пресня».

Муратов подчеркнул, что МВД ранее проверяло биографию сотрудника «Новой» и не нашло ничего криминального.