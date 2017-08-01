На суде «банды ГТА» подсудимый напал на конвой, началась стрельба

В Московском областном суде подсудимый по делу «банды ГТА» напал на конвой, после чего в здании прозвучали выстрелы. Об этом пишет «Московский комсомолец» без указания источника информации. Факт перестрелки РИА Новости подтвердила адвокат Софья Рубасская.

По словам Рубасской, в здании прозвучали не менее двадцати выстрелов, ранена женщина-судебный пристав.

«Медузе» в пресс-службе суда сказали, что весь персонал эвакуирован «в целях безопасности» и находится на улице. В связи с чем проведена эвакуация, не сообщается.

По информации МК, нападение на конвой произошло в лифте, один из конвоиров, по предварительным данным ранен.