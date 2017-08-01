На суде «банды ГТА» подсудимый напал на конвой, началась стрельба

Московский комсомолец
11:22, 1 августа 2017
Требует подтверждения

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В Московском областном суде подсудимый по делу «банды ГТА» напал на конвой, после чего в здании прозвучали выстрелы. Об этом пишет «Московский комсомолец» без указания источника информации. Факт перестрелки РИА Новости подтвердила адвокат Софья Рубасская.

По словам Рубасской, в здании прозвучали не менее двадцати выстрелов, ранена женщина-судебный пристав.

«Медузе» в пресс-службе суда сказали, что весь персонал эвакуирован «в целях безопасности» и находится на улице. В связи с чем проведена эвакуация, не сообщается.

По информации МК, нападение на конвой произошло в лифте, один из конвоиров, по предварительным данным ранен.

Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят девять выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах.
По версии следствия, подсудимые убили 17 человек и ранили еще двоих. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.
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