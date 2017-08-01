В Мособлсуде убиты четыре члена «банды ГТА»

При перестрелке в Мособлсуде убиты четыре фигуранта дела «банды ГТА». Об этом РИА Новости рассказал бывший адвокат подсудимых Диана Татосова. При этом «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщает о трех убитых и двух задержанных, которые были тяжело ранены.

Ранее сообщалось, что в лифте суда подсудимые напали на конвоиров и завладели их оружием, после чего началась перестрелка.

НТВ со ссылкой на Минздрав сообщает, что жизни двоих пострадавших судебных приставов ничего не угрожает. Позднее «Интерфаксу» рассказали, что у пострадавших мужчины и женщины нет огнестрельных ранений.

Пресс-секретарь суда Наталья Осипова заявила, что все эвакуированные после начала стрельбы уже вернулись в помещение.