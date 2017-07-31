В Сбербанке произошел сбой в работе карт и онлайн-платежах. Банк заявил, что все восстановлено
В Сбербанке произошел сбой, из-за которого у некоторых клиентов в разных регионах России не работают пластиковые карты, а также не проходят платежи через «Сбербанк Онлайн». В пресс-службе банка РБК подтвердили сбой, но заявили, что неполадки устранены. Об этом же сообщается в твиттере организации.
О проблемах с работой систем Сбербанка сообщали клиенты в Москве, а также Свердловской и Челябинской областях.
С чем связаны неполадки, не сообщается.
Последний крупный сбой в работе платежных терминалов наблюдался в начале июня 2017 года. Тогда это связали с уязвимостью в системах Роскомнадзора, которая позволила добавить серверы банков в список блокируемых сайтов.