В Сбербанке произошел сбой в работе карт и онлайн-платежах. Банк заявил, что все восстановлено

В Сбербанке произошел сбой, из-за которого у некоторых клиентов в разных регионах России не работают пластиковые карты, а также не проходят платежи через «Сбербанк Онлайн». В пресс-службе банка РБК подтвердили сбой, но заявили, что неполадки устранены. Об этом же сообщается в твиттере организации.

О проблемах с работой систем Сбербанка сообщали клиенты в Москве, а также Свердловской и Челябинской областях.

С чем связаны неполадки, не сообщается.