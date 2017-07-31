Президент Польши наложил вето на законы о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда заблокировал два закона, ранее одобренных парламентом страны в ходе судебной реформы. Законопроекты будут возвращены в Сейм на повторное рассмотрение, говорится в твиттере Канцелярии польского президента.

Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji, PAD przekazał ustawy o KRS i SN do ponownego rozpatrzenia przez Sejm — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) July 31, 2017

Дуда наложил вето на два закона из трех: о немедленном роспуске Верховного суда и наделении Сейма полномочиями назначать судей Национального судебного совета. При этом польский президент 25 июля подписал третий законопроект, по которому Минюст Польши получил право назначать судей общей юрисдикции.