«Коммерсант»: бренд «Техносила» прекратит существование

Оставшиеся магазины «Техносилы» будут преобразованы в «М.Видео» и «Эльдорадо», рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к сети. Другой собеседник издания добавил, что с 1 августа 2017 года прекратит работу интернет-магазин «Техносилы».

Представители «Техносилы» и владеющего брендом «Сафмара» отказались от комментариев, но, как отмечает «Коммерсант», косвенным признаком закрытия бренда стало объявление о замене с 1 августа бонусных карт на карты «Клуб Эльдорадо».

По информации газеты, часть работников уйдут в «М.Видео» и «Эльдорадо», но команда «Техносилы» уже работает в урезанном составе.