«Коммерсант»: бренд «Техносила» прекратит существование
Оставшиеся магазины «Техносилы» будут преобразованы в «М.Видео» и «Эльдорадо», рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к сети. Другой собеседник издания добавил, что с 1 августа 2017 года прекратит работу интернет-магазин «Техносилы».
Представители «Техносилы» и владеющего брендом «Сафмара» отказались от комментариев, но, как отмечает «Коммерсант», косвенным признаком закрытия бренда стало объявление о замене с 1 августа бонусных карт на карты «Клуб Эльдорадо».
По информации газеты, часть работников уйдут в «М.Видео» и «Эльдорадо», но команда «Техносилы» уже работает в урезанном составе.
Бренд «Техносила» создан в 1993 году. На конец 2016 года в сети было 97 магазинов, из которых сейчас на сайте указаны только пять.
В конце 2016 года группа «Сафмар», одним из основателей которой является миллиардер Михаил Гуцериев, купила сначала «Техносилу», а затем «Эльдорадо» и «М.Видео». Гуцериев стал владельцем крупнейшей розничной сети электроники в России.