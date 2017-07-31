Бывшего сенатора случайно отправили в колонию, хотя его приговор не вступил в силу
Бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова вернули в СИЗО «Лефортово» после ошибочной отправки в колонию в Орле. Об этом рассказал его адвокат Владимир Аверин.
Попельнюхова увезли из «Лефортово» в конце июня, хотя его приговор еще не вступил в силу, так как защита подала жалобу в Мосгорсуд.
Суды и ФСИН никак не комментировали отправку подсудимого в колонию до вступления приговора в силу.
В феврале 2017 года Попельнюхову дали семь лет колонии общего режима за хищение 1,1 миллиарда рублей при строительстве оружейных заводов в Венесуэле. Бывший сенатор вину не признал, заявив, что заводы не удалось построить из-за финансового кризиса.