Бывшего сенатора приговорили к семи годам за хищение при строительстве оружейных заводов в Венесуэле

Бывший член Совета Федерации от Белгородской области Сергей Попельнюхов приговорен к семи годам колонии общего режима за хищение 1,1 миллиарда рублей при строительстве оружейных заводов в Венесуэле.

Суд также удовлетворил гражданский иск «Рособоронэкспорта» о взыскании похищенных средств.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, в 2007–2011 годы Попельнюхов «в составе группы лиц» похитил часть денег, выделенных «Рособоронэкспортом» его компании «Стройинвестинжиниринг СУ-848» на строительство в Венесуэле заводов по производству автоматов АК-103.

Следствие установило, что Попельнюхов направил часть денег на завершение других проектов и погашение кредитов, пишет «Коммерсант». При этом участвовавшие в стройке рабочие жаловались на задержки зарплаты, а само строительство затянулось.

Попельнюхов своей вины не признал. По его словам, все выделенные деньги были потрачены на выполнение работ, а затянулось строительство из-за финансового кризиса в Венесуэле. При этом, как утверждает Попельнюхов, заводы «практически построены», «на 70 процентов готовы».