BTC-e: арестованный Александр Винник не имеет отношения к руководству биржей биткоинов

Крупнейшая биржа биткоинов BTC-e объявила, что арестованный в Греции россиянин Александр Винник не имеет отношения к управлению площадкой. Об этом биржа 31 июля сообщила на форуме Bitcoin Talk.

В сообщении BTC-e утверждается, что Винник «никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса».

При этом на бирже подтвердили, что торговля была приостановлена с 25 июля в связи с обыском и изъятием оборудования, которое провели агенты Федерального бюро расследований.

BTC-e пообещала в течение двух недель оценить, сколько биткоинов изъяло ФБР, а какую часть можно вернуть пользователям.