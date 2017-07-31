BTC-e: арестованный Александр Винник не имеет отношения к руководству биржей биткоинов
Крупнейшая биржа биткоинов BTC-e объявила, что арестованный в Греции россиянин Александр Винник не имеет отношения к управлению площадкой. Об этом биржа 31 июля сообщила на форуме Bitcoin Talk.
В сообщении BTC-e утверждается, что Винник «никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса».
При этом на бирже подтвердили, что торговля была приостановлена с 25 июля в связи с обыском и изъятием оборудования, которое провели агенты Федерального бюро расследований.
BTC-e пообещала в течение двух недель оценить, сколько биткоинов изъяло ФБР, а какую часть можно вернуть пользователям.
Винника задержали в Греции 25 июля по запросу США. Его обвиняют в легализации 4 миллиардов долларов через BTC-e. Винника также обвиняют в участии во взломе биржи Mt. Gox, который привел к ее закрытию.