Саакашвили назвал подделкой свою анкету на получение украинского гражданства

РБК
07:42, 30 июля 2017

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что анкета на получение украинского гражданства, на основании ошибок в которой его лишили этого гражданства, заполнена и подписана не им.

Саакашвили потребовал проведения графологической экспертизы анкеты, и отметил, что речь идет об уголовном преступлении — подделке документов.

Анкету Саакашвили опубликовал ранее депутат Верховной Рады Владимир Ариев. Он отметил, что в решении о лишении Саакашвили украинского гражданства нет политической подоплеки, и если бы он не допустил ошибок в анкете, то был бы гражданином Украины и сейчас. О каких именно ошибках идет речь, не сообщается.

«На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства», — заявил Саакашвили. «Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!» — отметил он, потребовав «немедленно провести графическую экспертизу». «Тут мы имеем дело с уголовным преступлением!» — объявил Саакашвили, добавив, что «сейчас», по его мнению, все должны понять, «насколько высоко в государственную власть [Украины] проникли жулики».

РБК
Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства 26 июля 2017 года. При этом ранее у него власти Грузии отняли грузинское гражданство. Поводом для лишения гражданства стал тот факт, что Саакашвили указал в анкете, будто не находится под следствием, хотя его в этот момент обвиняли в Грузии в нескольких преступлениях.
Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году после того, как согласился стать губернатором Одесской области. В 2016 году он из-за конфликтов с окружением Петра Порошенко оставил свой пост.
В настоящее время Саакашвили находится в США. Никакого другого гражданства, кроме украинского, у него не было. Он пообещал обжаловать решение в украинских судах и в Европейском суде по правам человека.

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