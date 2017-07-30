Саакашвили назвал подделкой свою анкету на получение украинского гражданства

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что анкета на получение украинского гражданства, на основании ошибок в которой его лишили этого гражданства, заполнена и подписана не им.

Саакашвили потребовал проведения графологической экспертизы анкеты, и отметил, что речь идет об уголовном преступлении — подделке документов.

Анкету Саакашвили опубликовал ранее депутат Верховной Рады Владимир Ариев. Он отметил, что в решении о лишении Саакашвили украинского гражданства нет политической подоплеки, и если бы он не допустил ошибок в анкете, то был бы гражданином Украины и сейчас. О каких именно ошибках идет речь, не сообщается.