Саакашвили назвал подделкой свою анкету на получение украинского гражданства
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что анкета на получение украинского гражданства, на основании ошибок в которой его лишили этого гражданства, заполнена и подписана не им.
Саакашвили потребовал проведения графологической экспертизы анкеты, и отметил, что речь идет об уголовном преступлении — подделке документов.
Анкету Саакашвили опубликовал ранее депутат Верховной Рады Владимир Ариев. Он отметил, что в решении о лишении Саакашвили украинского гражданства нет политической подоплеки, и если бы он не допустил ошибок в анкете, то был бы гражданином Украины и сейчас. О каких именно ошибках идет речь, не сообщается.
«На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства», — заявил Саакашвили. «Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!» — отметил он, потребовав «немедленно провести графическую экспертизу». «Тут мы имеем дело с уголовным преступлением!» — объявил Саакашвили, добавив, что «сейчас», по его мнению, все должны понять, «насколько высоко в государственную власть [Украины] проникли жулики».