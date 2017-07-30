Иран объявил о переносе в страну серверов Telegram. Павел Дуров это опровергает

Министерство информации и массовых коммуникаций Ирана объявило, что популярный в стране мессенджер Telegram перенес часть серверов на иранскую территорию. В сообщении министерства утверждается, что это было сделано по итогам встречи властей страны с менеджерами Telegram.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил Associated Press, что ничего подобного не происходило, и что его компания никогда не размещала сервера в Иране. Позднее он пояснил, что речь, возможно, шла о так называемых CDN-нодах, которые Telegram арендует в некоторых странах для ускорения обмена информацией в сервисе. Такие узлы не хранят никакой непубличной информации и не имеют доступа к содержанию переписки пользователей.

CDN-ноды кешируют популярные в Telegram ссылки и позволяют пользователям быстрее просматривать тот или иной контент.