Иран объявил о переносе в страну серверов Telegram. Павел Дуров это опровергает

Associated Press
12:50, 30 июля 2017

Министерство информации и массовых коммуникаций Ирана объявило, что популярный в стране мессенджер Telegram перенес часть серверов на иранскую территорию. В сообщении министерства утверждается, что это было сделано по итогам встречи властей страны с менеджерами Telegram.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил Associated Press, что ничего подобного не происходило, и что его компания никогда не размещала сервера в Иране. Позднее он пояснил, что речь, возможно, шла о так называемых CDN-нодах, которые Telegram арендует в некоторых странах для ускорения обмена информацией в сервисе. Такие узлы не хранят никакой непубличной информации и не имеют доступа к содержанию переписки пользователей.

CDN-ноды кешируют популярные в Telegram ссылки и позволяют пользователям быстрее просматривать тот или иной контент.

Павел Дуров ранее неоднократно отрицал, что под давлением властей той или иной страны собирается переносить серверы Telegram на их территорию вне зависимости от требований законодательства.
Ежемесячная аудитория Telegram в Иране составляет около 40 миллионов человек, то есть половину населения страны. Telegram блокировали в Иране в 2015 году, но затем разблокировали и потребовали от Дурова хранить переписку иранцев внутри страны. Он отказался; сервис продолжил работать.

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