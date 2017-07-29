Совет Федерации попросит ФСБ проверить издательскую деятельность РАН на «соответствие национальным интересам»

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуры попросит Генпрокуратуру РФ и ФСБ проверить издательскую деятельность Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена комитета, сенатора Виктора Кондрашина.

На заседании Совета Федерации 25 июля Кондрашин заявил, что издательскую деятельность РАН следует проверить на «соответствие национальным интересам России».

Речь идет, в частности, о проверке компании МАИК «Наука/Интерпериодика», которая занимается распространением статей журналов РАН на английском языке. Компания была учреждена в начале 1990-х американской компанией Pleiades бизнесмена Александра Шусторовича, издательством «Наука» и РАН.

Деятельность МАИК и Pleiades, по мнению сенатора, нарушает российские законы о персональных данных и об авторском праве, поскольку компании требуют от авторов передачи авторских прав и распространяют электронные версии журналов, не уведомляя об этом их редакции.

В интервью РБК Кондрашин назвал непрозрачной «всю издательскую деятельность РАН». В частности, по его словам, редакции академических журналов сотрудничают с «Наукой» и МАИК без договорных отношений, а те не отчитываются перед журналами «ни о бюджетах, потраченных на печать, ни о распространении изданий», сказано в статье.

В комментарии РБК профессор МГУ Михаил Гельфанд заявил, что «деятельность МАИК и Pleiades действительно не мешало бы проверить», однако, по его мнению, «появление этой инициативы именно сейчас», одновременно с изменением порядка выборов президента РАН, не совпадение.

Президент Ассоциации научных редакторов и издателей Ольга Кириллова также заявила РБК, что претензии сенатора «похожи на политические» и могут быть связаны с тем, что Pleiades — американская компания. «Доход, который дает распространение российских журналов МАИК, Pleiades или Springer, небольшой», — сказала она.