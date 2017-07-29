Путин помиловал двух женщин, осужденных за госизмену за SMS о военной технике

Официальный интернет-портал правовой информации
13:21, 29 июля 2017
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Президент РФ Владимир Путин помиловал Марину Джанджгаву и Анник Кесян, осужденных за госизмену. 

Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Они вступят в силу через десять дней после опубликования.

Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены за госизмену за SMS-сообщения о российской военной технике, которую они увидели на железной дороге в Сочи незадолго до конфликта в Южной Осетии.

В указе о помиловании Марины Джанджгавы упомянут приговор не Краснодарского городского суда, осудившего ее за госизмену в 2013 году, а Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 12 мая 2014 года. Речь, согласно карточке на сайте суда, идет о приговоре за взятку должностному лицу (часть 3 статья 291 УК РФ); женщина была осуждена за попытку дачи взятки для освобождения от уголовного преследования брата, задержанного за незаконное пересечение границы.

По аналогичному обвинению в 2015 году была осуждена Сочи Оксана Севастиди, ее приговорили к восьми годам колонии. В марте 2017 года президент Владимир Путин помиловал ее.
За SMS о военной технике были осуждены еще несколько человек, в том числе Инга Тутисани и гражданка Грузии Екатерина Харебава (ее признали виновной в шпионаже). По словам адвоката Ивана Павлова из «Команды 29», которая оказывает помощь осужденным за SMS о военной технике, юристы пожаловались на приговор Тутисани в Верховный суд. 

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