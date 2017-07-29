Путин передал командование Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе главе Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении директора Росгвардии командующим Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Командующий осуществляет единое управление всеми входящими в группировку соединениями, в том числе привлеченными из Вооруженных сил, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и других органов, сказано в документе.

Указ принят «в целях совершенствования» системы управления группировкой.

Согласно утратившему силу пункту одного из предыдущих указов, ранее «общее руководство» действиями группировки осуществлял министр внутренних дел.

На сайте Росгвардии в марте 2017 года сообщалось, что с 2003 года группировкой руководили внутренние войска МВД, которые в 2016 году были преобразованы в Росгвардию. До октября 2016 года командующим группировкой был генерал-лейтенант Сергей Власенко, который занимал должность замглавы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск.

Назначить директора Росгвардии главой группировки предлагалось в проекте президентского указа, подготовленного ФСБ и опубликованного в марте 2017 года. Текст подписанного указа во многом пересекается с этим проектом.