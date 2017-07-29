«Коммерсант»: из России уедут более 700 сотрудников дипломатических представительств США

Россию покинут более 700 сотрудников дипломатических представительств США в связи с требованием МИД РФ сократить их количество до 455 человек. Об этом «Коммерсанту» сообщили два дипломатических источника в Москве.

Точное количество сотрудников американского посольства и генеральных консульств в России неизвестно. Источник РИА Новости утверждал, что их в общей сложности «600-700» человек, и из России уедут, соответственно, 200-300 человек. «Интерфакс» писал, что РФ покинут «не десятки, а сотни» человек.