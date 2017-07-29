Чеченский центр «Э» начал проверку по 282-й статье из-за высказываний женщины на видео конфликта в Воронеже

По словам полицейских, на опубликованном на ютьюбе видео одна из женщин «высказывает слова, унижающие достоинство человека, либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенному полу, расе, национальности и языку».

Центр по противодействию экстремизму МВД Чечни (центр «Э») начал проверку в связи с высказываниями одной из женщин на видеозаписи конфликта полицейских с чеченской семьей в Воронеже. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на пресс-службу чеченской полиции.

Конфликт в Воронеже произошел 27 июля. По имеющимся данным, полицейские в штатском потребовали документы у двух чеченских девушек, которые гуляли с грудным ребенком. Те отказались и стали снимать происходящее на телефон. На видео они говорят, что оставили документы дома, и требуют от полицейских самим показать удостоверения; полицейские требуют прекратить съемку и угрожают разбить телефон.

На место приехали отец и брат одной из девушек. В результате полицейские задержали мужчин и увезли в полицию. Разбирательство сопровождалось комментариями прохожих, некоторые из которых грубо высказывались в адрес чеченцев.

В защиту чеченской семьи высказался глава Чечни Рамзан Кадыров; он призвал проверить действия полицейских и обсудил инцидент с воронежским губернатором Александром Гордеевым. СК объявил о начале проверки.

29 июля Кадыров сообщил, что «участники инцидента обращаются к пострадавшим с просьбой принять их извинения». На опубликованном в его инстаграме видео отец одной из девушек Руслан Абдуллаев говорит, что он и его племянник были освобождены благодаря вмешательству Кадырова. «Сейчас уже звонят, что будут просить извинения, выплатят материальный, моральный ущерб. Это все благодаря нашему главе республики Кадырову Рамзану Ахматовичу и его окружению», — говорит на видео Абдуллаев. При этом в интервью «Кавказ.Реалии» Абдуллаев сказал, что он и его семья «извинений не услышали».