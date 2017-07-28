Полицейские попытались задержать двух чеченок с ребенком в Воронеже. СК начал проверку

Управление Следственного комитета по Воронежской области начало проверку действий сотрудников полиции, которые попытались задержать двух чеченок с ребенком в Воронеже.

Инцидент произошел 27 июля и был снят девушками на видео. Как следует из видеозаписей, трое полицейских (двое — в штатском) потребовали от чеченок показать документы. Они отказались, при этом одна из девушек утверждала, что ей нет 18 лет, и поэтому полицейские не имеют права разговаривать с ней.

Полицейские потребовали от девушек проехать в отделение вместе с младенцем, чтобы установить их личности. Они отказались и говорили, что вышли на улицу в магазин и не взяли документы. Они позвали на место событий двух старших родственников. После препирательств с полицейскими мужчин задержали, а девушки и ребенок остались на свободе.

В сообщении СК отмечается, что полицейские вели себя некорректно и грубо.

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После того, как об инциденте стало известно из воронежских СМИ, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост в своем инстаграме, посвященный произошедшему, и выразил удивление тем фактом, что власти Воронежской области никак на него не отреагировали. «Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента», — написал он.

Также инцидентом заинтересовались в Совете по правам человека при президенте РФ, пишет «Интерфакс». В СПЧ попросили прокуратуру и министерство внутренних дел проверить действия полицейских на предмет законности.