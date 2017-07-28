Во всем Крыму пропало электричество

Обновление. «Крыминформ» сообщает, что энергоснабжение восстановлено по двум из четырех веток энергомоста.

В Крыму во многих населенных пунктах днем 28 июля пропало электричество. По словам министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика, свет пропал на всей территории полуострова.

В компании «Крымэнерго» заявили, что свет пропал из-за аварии «где-то на юге России» и может быть восстановлен в течение часа.

По словам Белика, по неизвестным причинам отключены четыре линии энергомоста, протянутого на полуостров с территории Краснодарского края.

«Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили об отключении света в крупнейших городах Крыма, в том числе в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии.

Аэропорт Симферополя, по словам его руководителей, работает в штатном режиме и не переходил на резервные источники питания.