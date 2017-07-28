Во всем Крыму пропало электричество

Крыминформ
11:42, 28 июля 2017
Надежный источник
Обновление. «Крыминформ» сообщает, что энергоснабжение восстановлено по двум из четырех веток энергомоста.

В Крыму во многих населенных пунктах днем 28 июля пропало электричество. По словам министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика, свет пропал на всей территории полуострова.

В компании «Крымэнерго» заявили, что свет пропал из-за аварии «где-то на юге России» и может быть восстановлен в течение часа.

По словам Белика, по неизвестным причинам отключены четыре линии энергомоста, протянутого на полуостров с территории Краснодарского края.

«Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили об отключении света в крупнейших городах Крыма, в том числе в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии.

Аэропорт Симферополя, по словам его руководителей, работает в штатном режиме и не переходил на резервные источники питания.

На улицах Симферополя отключены светофоры, встали троллейбусы, передает корреспондент Крыминформа. Продовольственные магазины закрыты. <…> Без питания осталось и здание компании «Крымэнерго». Там сообщили, что выясняют причины сбоя. Крупнейшие объекты инфраструктуры в настоящее время подключаются к резервным источникам питания.

Крыминформ
Энергомост в Крым из Краснодарского края был построен в 2015–2016 годы. Он был построен для замещения электроэнергии, которая ранее поставляла Украина (около 70 процентов всей потребляемой на полуострове электроэнергии).
В 2015 году опоры ЛЭП, по которым в Крым поступало электричество с территории Украины, были взорваны, в результате чего полуостров столкнулся с острым дефицитом энергии.

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