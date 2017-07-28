Свет в Крыму отключился из-за жары в Краснодарском крае

Причиной аварийного отключения линий электропередач, из-за которого на всей территории Крыма пропал свет, стала «аномально высокая» температура воздуха в Краснодарском крае. Об этом сообщило министерство энергетики России.

По словам замминистра Андрея Черезова, «отключились две линии 500 кВ, от которых последовали отключения на территории юга, и, соответственно, под ограничение по автоматике попала республика Крым», передает «Интерфакс».

«Причина не в Крыму и не в энергомосту», — сказал он.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 28 июля температура воздуха на территории Краснодарского края достигает 39 градусов по Цельсию.