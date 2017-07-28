В Барселоне электричка врезалась в перрон. Пострадали 48 человек

На Французском вокзале Барселоны электричка не успела затормозить и врезалась в перрон. В результате пострадали 48 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По меньшей мере 18 пострадавших доставлены в больницы.

Столкновение произошло в 7:15 по местному времени (8:15 мск), региональная электричка прибыла из Сан-Висенс-де-Кальдерс. О причинах столкновения ничего не сообщается.

▶ #ÚLTIMAHORA Varios heridos en Barcelona al chocar un tren de Cercanías contra el tope final de la vía https://t.co/Ex0jCaoRcc pic.twitter.com/hLvKKERZyY — laSexta Noticias (@sextaNoticias) July 28, 2017