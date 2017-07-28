В Барселоне электричка врезалась в перрон. Пострадали 48 человек

El Pais
06:46, 28 июля 2017
Надежный источник

На Французском вокзале Барселоны электричка не успела затормозить и врезалась в перрон. В результате пострадали 48 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По меньшей мере 18 пострадавших доставлены в больницы.

Столкновение произошло в 7:15 по местному времени (8:15 мск), региональная электричка прибыла из Сан-Висенс-де-Кальдерс. О причинах столкновения ничего не сообщается.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме