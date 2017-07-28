Сенат США одобрил новые санкции против России

CNN
05:49, 28 июля 2017
Надежный источник

Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России. Его поддержали 98 сенаторов при двух голосах против. В Палате представителей США за законопроект ранее проголосовали 419 конгрессменов при трех голосах против.

Проект новых санкций теперь поступил на рассмотрение президента США Дональда Трампа, который в течение 10 дней должен подписать его или наложить на него вето. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби отказалась говорить о том, какое решение примет Трамп.

Как заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер, он не может представить, что президент наложит на законопроект вето, учитывая результаты голосования в Сенате и Палате представителей. По словам сенатора Бена Кардина, в случае вето Конгресс сможет легко преодолеть его.

Новый законопроект о санкциях, прежде всего, запрещает президенту США без согласования с Конгрессом менять санкционную политику в отношении России. Он также предусматривает расширение ограничений на сотрудничество с российскими компаниями энергетического сектора.
Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи 27 июля заявил, что Дональд Трамп может подписать законопроект о санкциях, а может наложить на него вето и подготовить «даже более крутые меры против русских».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме