Сенат США одобрил новые санкции против России

Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России. Его поддержали 98 сенаторов при двух голосах против. В Палате представителей США за законопроект ранее проголосовали 419 конгрессменов при трех голосах против.

Проект новых санкций теперь поступил на рассмотрение президента США Дональда Трампа, который в течение 10 дней должен подписать его или наложить на него вето. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби отказалась говорить о том, какое решение примет Трамп.

Как заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер, он не может представить, что президент наложит на законопроект вето, учитывая результаты голосования в Сенате и Палате представителей. По словам сенатора Бена Кардина, в случае вето Конгресс сможет легко преодолеть его.