На чемпионате мира по водным видам спорта россияне выиграли три золотых медали за день

На чемпионате мира по плаванию представители сборной России завоевали три золотых медали за день: Антон Чупков был быстрее всех на дистанции 200 метров брассом у мужчин, а Юлия Ефимова — у женщин. Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине.

В мужском плавании россияне не завоевывали золотых наград с 2003 года. Что касается Юлии Ефимовой, то для нее это пятое золото чемпионатов мира.