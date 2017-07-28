На чемпионате мира по водным видам спорта россияне выиграли три золотых медали за день
На чемпионате мира по плаванию представители сборной России завоевали три золотых медали за день: Антон Чупков был быстрее всех на дистанции 200 метров брассом у мужчин, а Юлия Ефимова — у женщин. Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине.
В мужском плавании россияне не завоевывали золотых наград с 2003 года. Что касается Юлии Ефимовой, то для нее это пятое золото чемпионатов мира.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште. Россияне на нем уже завоевали 11 золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград. Больше — только у США и Китая, у которых по 12 золотых.
Для сборной России этот чемпионат — один из самых успешных в истории. В 2013 и 2015 годах россияне завоевали девять золотых наград, в 2009-м и 2011-м — восемь.