Посла США в России вызвали в МИД
Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Джона Теффта. Дипломату был вручен текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве.
В заявлении говорится, что до 1 сентября США должны сократить численность персонала в консульских и дипломатических учреждениях в России до 455 человек, Сколько именно американских дипломатов работает в России сейчас, не сообщается.
Посол США Джон Теффт выразил «глубокое разочарование и категорическое возражение» в связи с полученным от МИД сообщением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление посольства США.
Россия 28 июля приняла решение запретить США пользоваться посольской дачей в Серебряном бору в Москве и складами на Дорожной улице с 1 августа 2017 года. С 1 сентября посольство должно будет сократить дипломатический штат до 455 человек.
В Кремле принятие этих мер объяснили тем, что США готовятся в ближайшее время принять новые санкции против России.
В декабре 2016 года администрация Барака Обамы приняла решение о высылке 35 российских дипломатов и запрете на использование дипломатических дач в связи с подозрениями в причастности Москвы к вмешательству в избирательный процесс в США. Россия тогда не стала отвечать на эти меры: президент Владимир Путин объяснил, что Москва хочет посмотреть, как сложатся отношения с новым президентом Дональдом Трампом.