Посла США в России вызвали в МИД

Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Джона Теффта. Дипломату был вручен текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве.

В заявлении говорится, что до 1 сентября США должны сократить численность персонала в консульских и дипломатических учреждениях в России до 455 человек, Сколько именно американских дипломатов работает в России сейчас, не сообщается.

Посол США Джон Теффт выразил «глубокое разочарование и категорическое возражение» в связи с полученным от МИД сообщением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление посольства США.