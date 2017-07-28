Нацбанк Украины не согласовал продажу «дочки» Сбербанка Гуцериеву и Гусельникову
Нацбанк Украины не согласовал продажу украинской «дочки» Сбербанка Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову.
В пресс-службе Нацбанка объяснили это решение «непредставлением необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины».
30 июня стало известно, что на покупку украинского Сбербанка помимо Гуцериева и Гусельникова претендует белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня.
Как заявил тогда источник «Интерфакса», «объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу» и Сбербанк «теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий».