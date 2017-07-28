Нацбанк Украины не согласовал продажу «дочки» Сбербанка Гуцериеву и Гусельникову

Интерфакс
13:44, 28 июля 2017
Надежный источник

Нацбанк Украины не согласовал продажу украинской «дочки» Сбербанка Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову.

В пресс-службе Нацбанка объяснили это решение «непредставлением необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины».

30 июня стало известно, что на покупку украинского Сбербанка помимо Гуцериева и Гусельникова претендует белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. 

Как заявил тогда источник «Интерфакса», «объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу» и Сбербанк «теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий».

О планах владельца латвийского Norvik Banka Григория Гусельникова и Саида Гуцериева (сына российского миллиардера Михаила Гуцериева) купить украинский Сбербанк было объявлено в марте. После сделки банк должен был сменить название.
Сообщалось, что сумма сделки составляет около 130 миллионов долларов.
О решении стало известно на фоне введения властями Украны санкций против пяти банков с российским капиталом, в том числе «дочки» Сбербанка. Параллельно активисты блокировали центральный офис банка в Киеве, требуя от властей прекращения экономического сотрудничества с Россией.
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