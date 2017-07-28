Менеджер из Кремниевой долины притворился в блоге женщиной, чтобы обвинить конкурента в сексуальном насилии

Руководитель венчурного фонда Fenox Venture Capital Анис Узаман подал в суд на основателя консалтинговой компании Btrax из Кремниевой долины Брэндона Катаяму Хилла, пишет The Guardian. Узаман утверждает, что Хилл написал от лица женщины пост, в котором обвинял топ-менеджера в сексуальном насилии.

Пост был написан в марте 2017 года на японском языке в социальной сети Hatena, популярной в Японии. Автор поста утверждала, что она — основатель стартапа из Японии. В посте описывались домогательства со стороны топ-менеджера, который по описанию был похож на Узамана. В записи утверждалось, что мужчина требовал секса в обмен на помощь в бизнесе и угрожал неприятностями в случае отказа.

Узаман обратился в суд в Японии и по итогам разбирательства выяснил, что запись была сделана с IP-адреса, зарегистрированного в Калифорнии. Затем он пошел в калифорнийский суд и сумел получить сведения, что пост отправили из дома, где живет Брэндон Хилл.

И Узаман, и Хилл свободно говорят на японском и специализируются на налаживании связей между японскими предпринимателями и компаниями из Кремниевой долины. Ранее Хилл неоднократно негативно отзывался о своем конкуренте, но отрицал, что писал этот пост. По его словам, кто-то получил доступ к его Wi-Fi и написал сообщение.