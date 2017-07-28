ФСБ объявила о задержании выходцев из Средней Азии, готовивших теракты на транспорте в Петербурге

ФСБ России объявила о задержании семи выходцев из Средней Азии, которые подозреваются в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.

Там отметили, что в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, личности задержанных не разглашаются в интересах следствия.

3 апреля 2017 года в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, устроенный, по версии следствия, террористом-смертником. В результате погибли 15 человек, не считая преступника, почти 90 человек пострадали.

Следствие считает, что бомбу привел в действие смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По делу о теракте в Москве и Петербурге были задержаны десять человек, все они выходцы из стран Средней Азии. В июле предполагаемые организаторы преступления, Акрам и Аброр Азимовы, сообщили, что до официального задержания подверглись пыткам в «секретной тюрьме» ФСБ.

После теракта контролирующие органы признали метро Санкт-Петербурга небезопасным и потребовали усилить меры контроля. В июле руководство метрополитена ввело на четырех станциях со сравнительно небольшой загруженностью досмотр пассажиров, предусмотренный принятым после теракта постановлением правительства РФ. В результате у станций стали образовываться длинные очереди на вход.