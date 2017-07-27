«Яндекс» добавил сноску к слогану «Поиск № 1 в России» после претензий ФАС

«Яндекс» добавил сноску к новому слогану «Поиск № 1 в России» на главной странице сервиса. Теперь в подписи внизу основной части страницы уточняется: по количеству переходов на сайты из поисковой выдачи. LiveInternet, июнь 2017.

Сноска появилась вскоре после того, как Федеральная антимонопольная служба заявила, что использование слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «единственный» и подобных им нарушает закон о защите конкуренции. «Яндексу» пригрозили штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

Официально в «Яндексе» никак не отреагировали на заявление ФАС.