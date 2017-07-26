«Яндекс» временно убрал слоган «Найдется все» из-под логотипа
«Яндекс» временно сменил слоган «Найдется все» на главной странице. Вместо этой фразы теперь под логотипом написано «Поиск № 1 в России».
У некоторых пользователей фраза «Найдется все» осталась под поисковой строкой.
Как рассказали в «Яндексе», новый слоган — часть рекламной кампании. Когда вернется привычная фраза, в компании не пояснили.
Слоган «Найдется все» поисковик «Яндекс» использует с 2000 года. Тогда вышла реклама с участием дизайнера Артемия Лебедева, которая заканчивалась этой фразой.
В 2012 году ульяновский блогер Денис Коркодинов пытался засудить «Яндекс» за слоган «Найдется все», поскольку поисковик не проиндексировал его сайт. Судья встал на сторону поисковика.
11 июля 2012 года «Яндекс» зачеркнул слово «все» в своем логотипе в знак протеста против создания в России реестра запрещенных сайтов.