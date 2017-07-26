«Яндекс» временно убрал слоган «Найдется все» из-под логотипа

«Яндекс» временно сменил слоган «Найдется все» на главной странице. Вместо этой фразы теперь под логотипом написано «Поиск № 1 в России».

У некоторых пользователей фраза «Найдется все» осталась под поисковой строкой.

Как рассказали в «Яндексе», новый слоган — часть рекламной кампании. Когда вернется привычная фраза, в компании не пояснили.

Слоган «Найдется все» поисковик «Яндекс» использует с 2000 года. Тогда вышла реклама с участием дизайнера Артемия Лебедева, которая заканчивалась этой фразой.