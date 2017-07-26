Якунины наняли три британские фирмы для «отмывания репутации». Одна из них выясняла, какие активы может найти ФБК

Бывший глава РЖД Владимир Якунин и его семья наняли в Великобритании несколько юридических и пиар-фирм для борьбы с негативными публикациями о себе и создании положительного имиджа (так называемого отмывания репутации). Об этом сообщает Quartz со ссылкой на источники, близкие к одной из этих компаний, консалтинговой фирме GPW.

По информации издания, в обязанности GPW входило, в частности, искать по открытым источникам информацию про активы Якуниных, чтобы те знали, какие данные могут быть найдены журналистами-расследователями и активистами, в том числе Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Якунины также просили компанию проверить, что именно может найти ФБК на ту или иную тему. В задачи GPW входили и другие услуги — к примеру, однажды компания дала Якуниным адрес неназванного британского журналиста, написавшего о них негативную статью.

Сотрудничество GPW с семьей Якуниных, по информации журналистов, прекратилось в прошлом году. Сейчас они сотрудничают с компанией Raedas, которую основал один из бывших руководителей GPW Эндрю Вордсворт. Он покинул GPW якобы на фоне недовольства других партнеров работой с выходцами из стран бывшего СССР; компания оказывала услуги, к примеру, адвокату Андрею Павлову, причастному к делу Сергея Магнитского.

Семья Якуниных также сотрудничает с одной из самых престижных адвокатских фирм Великобритании Mishcon de Reya (ее юристы помогают скрывать из публичного поля негативную информацию о семье) и с пиар-компанией Project Associates (она занимается созданием их положительного образа).

Сын Владимира Якунина Андрей Якунин, занимающийся бизнесом в Лондоне, подтвердил Quartz сотрудничество со всеми этими компаниями, не вдаваясь в детали. Представитель бывшего главы РЖД Григорий Левченко заявил, что GPW не являются его советниками.