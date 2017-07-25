«Яндекс.Такси» запустили в Молдавии

«Яндекс» запустил свой сервис заказа такси в Молдавии, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу».

Сервис начал работать в Кишиневе. В «Яндекс.Такси» отметили, что это первый международный сервис заказа такси, переведенный на румынский язык.

Поездка в Кишиневе стоит не менее 15 лей (подача и 5 километров пути) с дополнительной стоимостью 5 лей за километр. «Яндекс.Такси» подчеркивает, что работает только с таксопарками и диспетчерскими, а не с индивидуальными водителями.