Президент Польши разрешил Минюсту назначать судей

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который дает главе Минюста право назначать судей судов общей юрисдикции без согласования с судебными властями. Подписанный Дудой закон был одним из трех в пакете судебной реформы.

Второй закон был посвящен реформе и немедленному роспуску Верховного суда. Минюст получил бы право назначить новых судей. Третья инициатива — назначение судей Национального судебного совета предлагалось согласовывать с парламентом. На оба этих закона Дуда наложил вето.