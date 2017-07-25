Президент Польши разрешил Минюсту назначать судей

Gazeta Wyborcza
07:35, 25 июля 2017
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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который дает главе Минюста право назначать судей судов общей юрисдикции без согласования с судебными властями. Подписанный Дудой закон был одним из трех в пакете судебной реформы.

Второй закон был посвящен реформе и немедленному роспуску Верховного суда. Минюст получил бы право назначить новых судей. Третья инициатива — назначение судей Национального судебного совета предлагалось согласовывать с парламентом. На оба этих закона Дуда наложил вето.

Судебную реформу запланировала правящая польская партия «Право и справедливость». Законопроекты были раскритикованы представителями Евросоюза, а польская оппозиция организовала массовые протесты.

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