Навальный за семь месяцев кампании собрал 98 миллионов рублей

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что с момента объявления в декабре 2016 года о его участии в президентских выборах его штаб собрал 98 миллионов рублей пожертвований.

«Всего доноров кампании свыше 70 тысяч человек. Медианное пожертвование — 500 рублей», — написал он в своем блоге.

По словам Навального, деньги были потрачены, в частности, на открытие федерального и 63 региональных штабов, где «на зарплате» работают 230 сотрудников, на создание ютьюб-канала «Навальный Live» и печать более 11 миллионов экземпляров агитационных материалов.

Кроме того, как следует из слов Навального, собранные деньги использовались для организации митингов против коррупции 26 марта и 12 июня.

«Это, конечно, не были мероприятия предвыборной кампании, а антикоррупционные акции, но вся организационная и материальная поддержка шла через штаб», — написал он.