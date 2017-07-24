Заблокирован сайт движения «Свободная Ингрия»
Сайт движения «Свободная Ингрия», сторонники которого выступают за автономию территории вокруг Санкт-Петербурга, заблокирован по требованию Генпрокуратуры России. Ресурс внесли в реестр запрещенных сайтов 21 июля.
В паблике сторонников «Свободной Ингрии» в соцсети «ВКонтакте» говорится: «По мнению Генпрокуратуры РФ, сайт содержал призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
Переговоры с хостером ведем. Сайт обязательно возродится, и скоро.
«Свободная Ингрия» выступает за создание автономии на территории примерно в границах Ленинградской области, а также за возможность дальнейшего самоопределения — как отмечают сторонники движения, в соответствии с российским и международным законодательством.
В мае 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против администратора группы «Свободная Ингрия» во «ВКонтакте» Артема Чеботарева. Его обвиняют по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для уголовного дела стал комментарий в соцсети. В октябре дело Чеботарева направили в суд, но оно до сих пор не рассмотрено.