В России одобрили план выкупа электроэнергии от домашних ветряков и солнечных панелей

В России одобрили план по стимулированию установки ветряков и солнечных панелей в домохозяйствах, который позволит гражданам продавать избыточную электроэнергию. Как выяснил «Коммерсант», 19 июля план одобрил вице-премьер Аркадий Дворкович. В Минэнерго подтвердили, что план проходит окончательную доработку.

Речь в документе идет о солнечных панелях и ветрогенераторах мощностью до 15 киловатт. Региональные поставщики будут обязаны выкупать излишки выработанной энергии. Цена выкупа будет средневзвешенной, регулируемый тариф установят в Архангельской и Калининградской областях, а также в республике Коми и на Дальнем Востоке. Доход от продажи излишков энергии не будет облагаться налогом.

Ожидается, что постановления правительства о подключении «домашних» генераторов к электросетям подготовят весной 2018 года.

По оценке Натальи Пороховой из Аналитического кредитного рейтингового агентства, при текущих ценах на электроэнергию окупаемость небольших генерирующих установок составит около 80 лет. При этом глава Ассоциации предприятий солнечной энергетики Антон Усачев заметил, что в России уже каждый год устанавливают более 10 мегаватт крышных солнечных панелей, а с поддержкой от правительства этот показатель может вырасти в полтора раза.