Солнечная энергия стала дешевле угля. Можно забыть о полезных ископаемых?
1
Что случилось?
Солнечная энергия впервые в истории стала дешевле угля для выработки электричества. Об этом свидетельствуют данные Всемирного экономического форума, которые опубликованы в докладе о возобновляемой энергии (.pdf).
Стоимость одного мегаватт-часа электричества, полученного от сжигания угля, для конечного потребителя уже длительное время находится в районе 100 долларов. В 2016 году солнечные панели (причем без учета субсидий от государств, которые активно вкладываются в энергетику!) впервые пробили эту отметку, хотя еще десять лет назад электричество от фотоэлементов обходилось в шесть раз дороже.
2
Значит, цены сравнялись. Что в этом революционного?
Это важно для развития всей индустрии альтернативной энергетики. Сейчас паритет между солнцем и углем достигнут примерно в 30 странах. Еще через несколько лет электричество, полученное с помощью солнечных панелей, будет стоить столько же, сколько и полученное из угля, в двух третях стран.
При этом в нескольких регионах солнце уже намного дешевле других источников энергии. Самой знаковой сделкой для солнечной энергии в 2016 году называют аукцион на поставку электричества в Чили. Там была установлена рекордная для фотоэлементов цена в 29 долларов за мегаватт-час. Это дешевле не только угля (57 долларов) и газа (47 долларов), но даже ветряной энергии (38 долларов).
До этого в ОАЭ стоимость контрактов на солнечную энергию опускалась до 30 долларов за мегаватт-час, а в Мексике — до 36 долларов.
Солнечная энергия также вырвалась в лидеры в США, согласно последнему отчету аналитиков из Lazard (.pdf). Там подсчитали, что солнечная энергия, вырабатываемая в промышленных масштабах (то есть на электростанции, а не панелями на крыше), может стоить всего 46 долларов за мегаватт-час. Расценки на электричество, полученное от сжигания газа, начинаются с 48 долларов, а угля — 60 долларов. Ветряки, правда, еще дешевле, чем солнечные панели, — от 32 долларов за мегаватт-час.
3
Как получилось, что солнечная энергия стала такой дешевой?
Технология изготовления фотоэлементов постоянно совершенствуется, а спрос на солнечную энергию повышается. Только в 2016 году стоимость панелей упала на треть.
В результате быстрого расширения рынка в 2015 году возобновляемые источники энергии стали лидерами по количеству введенной в строй мощности — 153 гигаватта. И главную роль в этом сыграли ветряные (62 гигаватта) и солнечные (56 гигаватт) электростанции. Каждый день в 2016 году в мире устанавливали по полмиллиона солнечных панелей.
По прогнозу Bloomberg, в 2016 году солнечные панели должны обогнать ветряки по вводу мощностей с 70 гигаваттами против 59.
4
Где строят все эти новые электростанции?
Прежде всего в Китае. Уже в 2015 году КНР вышла на первое место по количеству введенной в строй мощности (43,5 гигаватта). Ожидается, что к концу 2016 года страна подключит еще 26,5 гигаватта — это больше, чем суммарная мощность всех солнечных электростанций мира по состоянию на 2010 год. Среди других лидеров рынка — развитые страны, прежде всего Германия, Япония и США.
5
Так много электростанций. Значит, мы тратим все больше электричества?
Не совсем. Строительство новых электростанций действительно вызвано растущими потребностями — как обычных людей, так и крупной промышленности. Но часто случается, что ввод мощностей на самом деле никому не нужен.
Тут снова можно привести в пример Китай. В 2015 году до 15 процентов построенных в стране ветряков простаивали: энергосистема была не рассчитана на дополнительные мощности.
В Германии рекордная выработка электричества на ветряных электростанциях привела к тому, что счета за свет станут отрицательными. То есть поставщикам некуда деть лишнюю энергию, и они вынуждены договариваться с потребителями, чтобы те продолжали расходовать электричество, хотя в праздники многие берут отгулы. И такая ситуация повторяется из года в год.
6
Мы скоро сможем отказаться от сжигания сырья?
Нет. Даже с учетом бурного роста солнечных и ветряных электростанций Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2021 году доля возобновляемых источников энергии в мировом потреблении достигнет только 28 процентов. Сейчас на них приходится 23 процента всей электроэнергии, причем две трети мощности составляют гидроэлектростанции.
7
Как обстоят дела с новыми источниками электроэнергии в России?
Плохо. По состоянию (.pdf) на ноябрь 2016 года только 20 процентов генерируемой мощности приходится на возобновляемые источники энергии, все это благодаря гидроэлектростанциям.
Общая мощность российских солнечных электростанций — 70 мегаватт (сопоставимо с Кипром), ветряных — почти 11 мегаватт (в пять раз меньше Люксембурга). В сумме они дают 0,04 процента вырабатываемого в стране электричества, это чуть больше потребностей Чукотского автономного округа, исходя из годовых расходов за 2015 год.