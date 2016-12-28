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Солнечная энергия стала дешевле угля. Можно забыть о полезных ископаемых?

7 карточек
14:06, 28 декабря 2016
1.Что случилось?
2.Значит, цены сравнялись. Что в этом революционного?
3.Как получилось, что солнечная энергия стала такой дешевой?
4.Где строят все эти новые электростанции?
5.Так много электростанций. Значит, мы тратим все больше электричества?
6.Мы скоро сможем отказаться от сжигания сырья?
7.Как обстоят дела с новыми источниками электроэнергии в России?

1

Что случилось?

Солнечная энергия впервые в истории стала дешевле угля для выработки электричества. Об этом свидетельствуют данные Всемирного экономического форума, которые опубликованы в докладе о возобновляемой энергии (.pdf).

Стоимость одного мегаватт-часа электричества, полученного от сжигания угля, для конечного потребителя уже длительное время находится в районе 100 долларов. В 2016 году солнечные панели (причем без учета субсидий от государств, которые активно вкладываются в энергетику!) впервые пробили эту отметку, хотя еще десять лет назад электричество от фотоэлементов обходилось в шесть раз дороже.

2

Значит, цены сравнялись. Что в этом революционного?

Это важно для развития всей индустрии альтернативной энергетики. Сейчас паритет между солнцем и углем достигнут примерно в 30 странах. Еще через несколько лет электричество, полученное с помощью солнечных панелей, будет стоить столько же, сколько и полученное из угля, в двух третях стран.

При этом в нескольких регионах солнце уже намного дешевле других источников энергии. Самой знаковой сделкой для солнечной энергии в 2016 году называют аукцион на поставку электричества в Чили. Там была установлена рекордная для фотоэлементов цена в 29 долларов за мегаватт-час. Это дешевле не только угля (57 долларов) и газа (47 долларов), но даже ветряной энергии (38 долларов).

До этого в ОАЭ стоимость контрактов на солнечную энергию опускалась до 30 долларов за мегаватт-час, а в Мексике — до 36 долларов.

Солнечная энергия также вырвалась в лидеры в США, согласно последнему отчету аналитиков из Lazard (.pdf). Там подсчитали, что солнечная энергия, вырабатываемая в промышленных масштабах (то есть на электростанции, а не панелями на крыше), может стоить всего 46 долларов за мегаватт-час. Расценки на электричество, полученное от сжигания газа, начинаются с 48 долларов, а угля — 60 долларов. Ветряки, правда, еще дешевле, чем солнечные панели, — от 32 долларов за мегаватт-час.

3

Как получилось, что солнечная энергия стала такой дешевой?

Технология изготовления фотоэлементов постоянно совершенствуется, а спрос на солнечную энергию повышается. Только в 2016 году стоимость панелей упала на треть.

В результате быстрого расширения рынка в 2015 году возобновляемые источники энергии стали лидерами по количеству введенной в строй мощности — 153 гигаватта. И главную роль в этом сыграли ветряные (62 гигаватта) и солнечные (56 гигаватт) электростанции. Каждый день в 2016 году в мире устанавливали по полмиллиона солнечных панелей.

По прогнозу Bloomberg, в 2016 году солнечные панели должны обогнать ветряки по вводу мощностей с 70 гигаваттами против 59.

4

Где строят все эти новые электростанции?

Прежде всего в Китае. Уже в 2015 году КНР вышла на первое место по количеству введенной в строй мощности (43,5 гигаватта). Ожидается, что к концу 2016 года страна подключит еще 26,5 гигаватта — это больше, чем суммарная мощность всех солнечных электростанций мира по состоянию на 2010 год. Среди других лидеров рынка — развитые страны, прежде всего Германия, Япония и США.

5

Так много электростанций. Значит, мы тратим все больше электричества?

Не совсем. Строительство новых электростанций действительно вызвано растущими потребностями — как обычных людей, так и крупной промышленности. Но часто случается, что ввод мощностей на самом деле никому не нужен.

Тут снова можно привести в пример Китай. В 2015 году до 15 процентов построенных в стране ветряков простаивали: энергосистема была не рассчитана на дополнительные мощности.

В Германии рекордная выработка электричества на ветряных электростанциях привела к тому, что счета за свет станут отрицательными. То есть поставщикам некуда деть лишнюю энергию, и они вынуждены договариваться с потребителями, чтобы те продолжали расходовать электричество, хотя в праздники многие берут отгулы. И такая ситуация повторяется из года в год.

6

Мы скоро сможем отказаться от сжигания сырья?

Нет. Даже с учетом бурного роста солнечных и ветряных электростанций Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2021 году доля возобновляемых источников энергии в мировом потреблении достигнет только 28 процентов. Сейчас на них приходится 23 процента всей электроэнергии, причем две трети мощности составляют гидроэлектростанции.

7

Как обстоят дела с новыми источниками электроэнергии в России?

Плохо. По состоянию (.pdf) на ноябрь 2016 года только 20 процентов генерируемой мощности приходится на возобновляемые источники энергии, все это благодаря гидроэлектростанциям.

Общая мощность российских солнечных электростанций — 70 мегаватт (сопоставимо с Кипром), ветряных — почти 11 мегаватт (в пять раз меньше Люксембурга). В сумме они дают 0,04 процента вырабатываемого в стране электричества, это чуть больше потребностей Чукотского автономного округа, исходя из годовых расходов за 2015 год.

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