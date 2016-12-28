Солнечная энергия стала дешевле угля. Можно забыть о полезных ископаемых?

Это важно для развития всей индустрии альтернативной энергетики. Сейчас паритет между солнцем и углем достигнут примерно в 30 странах. Еще через несколько лет электричество, полученное с помощью солнечных панелей, будет стоить столько же, сколько и полученное из угля, в двух третях стран.

При этом в нескольких регионах солнце уже намного дешевле других источников энергии. Самой знаковой сделкой для солнечной энергии в 2016 году называют аукцион на поставку электричества в Чили. Там была установлена рекордная для фотоэлементов цена в 29 долларов за мегаватт-час. Это дешевле не только угля (57 долларов) и газа (47 долларов), но даже ветряной энергии (38 долларов).

До этого в ОАЭ стоимость контрактов на солнечную энергию опускалась до 30 долларов за мегаватт-час, а в Мексике — до 36 долларов.

Солнечная энергия также вырвалась в лидеры в США, согласно последнему отчету аналитиков из Lazard (.pdf). Там подсчитали, что солнечная энергия, вырабатываемая в промышленных масштабах (то есть на электростанции, а не панелями на крыше), может стоить всего 46 долларов за мегаватт-час. Расценки на электричество, полученное от сжигания газа, начинаются с 48 долларов, а угля — 60 долларов. Ветряки, правда, еще дешевле, чем солнечные панели, — от 32 долларов за мегаватт-час.