Комитет Совета Федерации предложил не отменять бесплатный багаж

РИА Новости
13:25, 24 июля 2017
Надежный источник

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по экономической политике рекомендовали отклонить закон об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов.

Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заметил, что принятие закона приведет к подорожанию билетов и ухудшению положения граждан, что противоречит Конституции.

Он назвал несоразмерными экономию средств авиакомпаний и ограничения для пассажиров. Клишас предложил не принимать закон, а создать согласительную комиссию для его доработки.

Обновление. Источник РИА Новости в Совете Федерации рассказал, что вопреки решению комитетов закон будет одобрен.

«Пассажиры могут и не знать о невозможности провоза минимального бесплатного багажа по выбранному ими тарифу. Необходимо отметить, что с этой проблемой могут столкнуться также и пассажиры бизнес-класса по невозвратным тарифам», — заявил Клишас.

РИА Новости
Закон об отмене бесплатного провоза багажа рассматривался Госдумой с 2014 года, но был принят во втором и третьем чтении на последних заседаниях нижней палаты парламента. Его принимали исключительно голосами «Единой России» (в которой состоит и Клишас), все остальные партии выступали против.

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