Комитет Совета Федерации предложил не отменять бесплатный багаж
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по экономической политике рекомендовали отклонить закон об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов.
Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заметил, что принятие закона приведет к подорожанию билетов и ухудшению положения граждан, что противоречит Конституции.
Он назвал несоразмерными экономию средств авиакомпаний и ограничения для пассажиров. Клишас предложил не принимать закон, а создать согласительную комиссию для его доработки.
Обновление. Источник РИА Новости в Совете Федерации рассказал, что вопреки решению комитетов закон будет одобрен.
«Пассажиры могут и не знать о невозможности провоза минимального бесплатного багажа по выбранному ими тарифу. Необходимо отметить, что с этой проблемой могут столкнуться также и пассажиры бизнес-класса по невозвратным тарифам», — заявил Клишас.