Комитет Совета Федерации предложил не отменять бесплатный багаж

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по экономической политике рекомендовали отклонить закон об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов.

Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заметил, что принятие закона приведет к подорожанию билетов и ухудшению положения граждан, что противоречит Конституции.

Он назвал несоразмерными экономию средств авиакомпаний и ограничения для пассажиров. Клишас предложил не принимать закон, а создать согласительную комиссию для его доработки.

Обновление. Источник РИА Новости в Совете Федерации рассказал, что вопреки решению комитетов закон будет одобрен.