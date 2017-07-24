Из Турции в Россию вернули девочку, которую пытались увезти в Сирию
В Россию вернули шестилетнюю девочку, задержанную вместе с семьей на границе Турции и Сирии. Предполагается, что ее мать Светлана Уханова со своим вторым мужем Евгением Кочаари и двумя детьми планировала перебраться на территорию, контролируемую террористами «Исламского государства».
Девочку передали ее родному отцу — Сергею Уханову, с которым Светлана находится в разводе.
С просьбой о помощи в возвращении ребенка Уханов обращался к главе Чечни Рамзану Кадырову. Кадыров опубликовал видео, на котором Сергей Уханов благодарит его за помощь.
О задержании семьи из Саратовской области (Евгения Кочаари, Светланы Ухановой, ее шестилетней дочери от первого брака и годовалой дочери от второго брака) стало известно 12 июля. В Турции их поместили в депортационный центр на границе с Сирией.
Как рассказывал Сергей Уханов, он разрешил вывезти дочь из России, поскольку его бывшая жена уверяла, что просто хочет поехать с ребенком на отдых в Турцию.
По словам Уханова, его бывшая супруга после второго брака приняла ислам, а семья стала жить по законам шариата.