Из Турции в Россию вернули девочку, которую пытались увезти в Сирию

В Россию вернули шестилетнюю девочку, задержанную вместе с семьей на границе Турции и Сирии. Предполагается, что ее мать Светлана Уханова со своим вторым мужем Евгением Кочаари и двумя детьми планировала перебраться на территорию, контролируемую террористами «Исламского государства».

Девочку передали ее родному отцу — Сергею Уханову, с которым Светлана находится в разводе.

С просьбой о помощи в возвращении ребенка Уханов обращался к главе Чечни Рамзану Кадырову. Кадыров опубликовал видео, на котором Сергей Уханов благодарит его за помощь.