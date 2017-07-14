На границе Турции и Сирии задержали россиян с маленькими детьми. Вероятно, они хотели присоединиться к ИГ

12 июля стало известно, что в Турции задержана российская семья из города Маркса в Саратовской области. 24-летних Светлану Уханову, ее мужа Евгения Кочаари и двух маленьких детей задержали при попытке пересечь границу с Сирией. Предполагается, что они могли пытаться присоединиться к «Исламскому государству». Сейчас детей из депортационного центра на границе с Сирией пытаются освободить российские власти, турецкие юристы и родственники — пока безрезультатно. Семья в Россию возвращаться не хочет.

В 2013 году Светлана Уханова ушла от мужа Сергея Уханова и вышла замуж за Евгения Кочаари; семья начала жить по законам шариата. По словам Сергея Уханова, бывшая жена оставила его фамилию, но приняла ислам, свадьбу сыграли по мусульманскому обычаю. Уханов рассказал «Медузе», что после развода он не обсуждал вопросы религии с бывшей женой. «С ее новым мужем я не знаком, но у нас город маленький, мои друзья когда-то общались с ним. Говорят, что был обычный, веселый парень, без шутки мимо не проходил. А потом принял ислам и сильно изменился», — рассказал он.

Отец Сергея, Валерий Уханов, добавил, что Светлана и ее муж приняли «более жесткий» вариант ислама. «Они отказались от телевизора и компьютера, перестали водить ребенка в садик, у них на заставках в соцсетях появились вооруженные люди. Она и на ребенка надевала вот эти ужасные черные косынки», — говорил он.

Семья уехала из России в Турцию в середине июня 2017 года. Сергей Уханов в беседе с «Медузой» уточнил, что Светлана уехала 14 июня. С ней был ее муж Евгений Кочаари и две дочери — в возрасте 6 лет и одного года. При этом шестилетняя Лиза — это общая дочь Светланы и Сергея Ухановых, и Сергей дал разрешение на выезд дочери за границу, но только до 30 июня. «Медузе» он сказал, что его бывшая жена утверждала: она просто отвезет дочь на отдых в Турцию.

Позже выяснилось, что семья задержана в Турции — за попытку пересечь границу с Сирией. Публично об этом стало известно 12 июля, когда в Маркс на встречу с жителями приехал исполняющий обязанности губернатора Валерий Радаев. Валерий Уханов — отец Сергея и дедушка Лизы — рассказал ему и приехавшим с врио губернатора журналистам, что сейчас Светлана, Евгений и двое детей находятся в депортационном центре — семью задержали с поддельными документами на границе с Сирией. Родственники считают, что они хотели присоединиться к «Исламскому государству».

Наш Маркс

По словам Сергея Уханова, родственники начали беспокоиться задолго до 12 июля, так как после отъезда семьи в Турцию не могли связаться со Светланой. Через несколько дней от женщины пришла СМС: «Нас не ищите, шум не поднимайте». После этого родственники начали сильно волноваться, так как перед отъездом Светлана и ее муж поменяли телефоны на более дешевые модели. К тому же выяснилось, что билеты они купили только в один конец, но все имеющиеся деньги взяли с собой.

Родственники Светланы Ухановой пытались разыскать ее самостоятельно. В Турцию полетел Сергей Уханов, но найти ее и детей не смог. Он вернулся в Москву, где обратился в МИД и спецслужбы. 2 июля вместо него в Турцию отправились его родители и мать Светланы. «Мы были в Стамбуле, мать Светланы искала дочь в Анкаре. Занимались проблемой каждый по своим каналам. Вскоре у нас появилась информация о том, что ночью 7 июля они будут в самолете, который полетит в Баку», — рассказал Валерий Уханов.

Сергей Уханов объяснил, что в этот день Светлану и ее семью отправили из миграционного центра на границе с Сирией в Стамбул, чтобы передать властям Азербайджана — якобы у детей были азербайджанские паспорта. Сам Уханов в разговоре с «Медузой» этого не подтвердил. «Почему именно Азербайджана — я не знаю, — подчеркнул он. — Вероятно, азербайджанские паспорта были поддельными».

Семью не выдали Азербайджану, но вернули в депортационный центр на границе с Сирией. Валерий Уханов рассказал, что ночью 7 июля родственники все-таки встретились со Светланой и ее семьей в аэропорту в Стамбуле. «На наши уговоры вернуться домой в Россию Светлана с мужем не согласились, внучку Лизу нам забрать не дали, сотрудники спецслужбы начали нас отталкивать. Их провели через границу в нейтральную зону в сопровождении полицейских. Мы подняли шум, кричали все, что приходило в голову», — сказал он.

После этого родственники быстро купили билеты на рейс в Баку, думая, что Светлану с семьей депортируют в Азербайджан. Но в самолете их не оказалось. Затем родственники вернулись в Россию, а позже узнали, что из Стамбула Светлану Уханову, Евгения Кочаари и двух детей вернули туда, где их и задержали, — в провинцию Хатай на границе с Сирией. Семья оказалась в депортационном центре. Узнав об этом, Сергей Уханов вылетел на сирийскую границу.

Уханов встретился с задержанными в миграционном центре. Сергей рассказал «Медузе», что ему удалось добиться одного свидания с дочерью. Оно прошло 12 июля, на нем девочка рассказывала, как семья оказалась в тюрьме, но добавила, что хочет остаться там. Валерий Уханов предположил, что шестилетняя Лиза сделала это, так как рядом с ней в этот момент стояла Светлана. При этом сотрудники миграционного центра отказались отдать девочку Сергею. На сегодняшний день он уже пять дней дежурит около депортационного центра, который называет «тюрьмой»; семья находится в нем уже восьмые сутки подряд.

RT на русском

В дело уже включились ФСБ и МИД России. Бабушка Лизы Татьяна Уханова рассказала, что с семьей связывались из ФСБ и управления делами президента России. Разрешением проблемы занимается МИД и посольство России в Турции. Саратовский омбудсмен Татьяна Загородная заявила, что идет «большая работа» и она надеется, что детей удастся передать родственникам. Кроме того, Сергей Уханов нанял турецкого юриста, который должен помочь вызволить Лизу из миграционного центра. «Нам наконец-то начало помогать наше посольство. Мы с ними и юристами едем в миграционную тюрьму», — рассказал 14 июля «Медузе» Сергей Уханов. Ранее он предполагал, что через несколько дней семью вновь могут попробовать депортировать из Турции, но не в Россию, а в неназванную другую страну: «Светлана считает, что в РФ ей угрожает опасность».