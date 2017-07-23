Во Владивостоке задержали местного жителя, стрелявшего по прохожим с шестого этажа

Во Владивостоке 22 июля житель района Чуркин открыл стрельбу по прохожим из окна шестого этажа, сообщает Росгвардия. Один человек получил ранение. Его доставили в больницу.

Сотрудники полиции выяснили, из какой квартиры стреляли, и задержали местного жителя. Его вывели на улицу в трусах. В квартире нашли травматический пистолет «Стример», переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Местные СМИ сообщали о перестрелке в гаражах в районе Чуркин, после которой был задержан один человек. Росгвардия сообщает только о стрельбе из окна.