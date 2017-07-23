В Норильске автобус протащил четырехлетнюю девочку по проезжей части

В Норильске четырехлетняя девочка получила ушибы и ссадины после того, как автобус протащил ее несколько метров по проезжей части. Как выяснило МВД, водитель не заметил девочку, и ей зажало ногу задними дверями.

Водителю грозит штраф от десяти до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. На него составили административный протокол.