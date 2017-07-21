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Илон Маск: в правительстве одобрили проект Hyperloop между Нью-Йорком и Вашингтоном. Поезд будет ехать меньше получаса

Илон Маск
21:15, 20 июля 2017
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Автор концепции скоростной транспортной системы Hyperloop, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что в правительстве США дали «устное согласие» на строительство системы по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон.

По словам Маска, поезда будут преодолевать это расстояние (более 300 километров — прим. «Медузы») по подземным тоннелям за 29 минут. Скоростной поезд компании Amtrack преодолевает это расстояние почти за три часа, а самолет — за час и 15 минут, отмечает The New York Times.

Проектом будет заниматься его компания The Boring Company, которая занимается строительством тоннелей для решения проблемы пробок.

Будет ли это, согласно проекту, пассажирская или грузовая система, не уточняется. Никаких подробностей проекта, в том числе его возможных сроков и стоимости, предприниматель не привел.

Маск отметил, что для формального одобрения проекта необходимо проделать «еще много работы», но он «уверен, что это произойдет быстро». Предприниматель призвал граждан, поддерживающих проект, обратиться к представителям властей, поскольку это может поспособствовать реализации проекта.

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