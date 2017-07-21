Глава штаба Навального в Волгограде стал подозреваемым по делу об осквернении мемориала Родина-мать

Глава штаба Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков стал подозреваемым по уголовному делу об осквернении мемориала Родина-мать, которое было возбуждено из-за коллажа, где памятнику раскрасили лицо в зеленый цвет. Об этом он сообщил в твиттере.

Следствие намерено предъявить ему обвинение 26 июля. С него взяли подписку о невыезде.

В СК подтвердили информацию об изменении Волкову статуса со свидетеля на подозреваемого, передает «Интерфакс».