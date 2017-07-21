Глава штаба Навального в Волгограде стал подозреваемым по делу об осквернении мемориала Родина-мать
Глава штаба Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков стал подозреваемым по уголовному делу об осквернении мемориала Родина-мать, которое было возбуждено из-за коллажа, где памятнику раскрасили лицо в зеленый цвет. Об этом он сообщил в твиттере.
Следствие намерено предъявить ему обвинение 26 июля. С него взяли подписку о невыезде.
В СК подтвердили информацию об изменении Волкову статуса со свидетеля на подозреваемого, передает «Интерфакс».
Сходил в СК, мне изменили статус в деле о картинке и уведомили, что 26.07 будет предъявлено обвинение. pic.twitter.com/P1Iht92HBW— Алексей Волков (@Volkov_Alx) July 20, 2017
Коллаж, на котором у мемориала Родина-мать лицо было закрашено в зеленый цвет, был опубликован в марте 2017 года в сообществе в поддержку Алексея Навального после того, как политику плеснули зеленкой в лицо в Барнауле. Вскоре изображение было удалено, а администраторы сообщества извинились. Коллаж стал поводом для обличительных публикаций в «Комсомольской правде»и «Лайфе», а также для пикета во время открытия избирательного штаба Навального в Волгограде в конце марта, который перерос в стычку.
12 мая стало известно, что в связи с публикацией возбуждено уголовное дело по статье «осквернение символов воинской славы России» (часть 3 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ.