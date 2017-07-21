Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев был еще 2 февраля 2017 года лишен российского гражданства. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Кудрявцеву от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой. Кроме того, в распоряжении РБК оказался акт об изъятии добровольно сданного паспорта, датированный 16 марта.

Источник «Медузы», близкий к Кудрявцеву, подтвердил, что тот лишен гражданства. Сам Кудрявцев для комментариев не доступен.

У Кудрявцева есть паспорт Израиля. По нему в России разрешено находиться до 90 дней без визы. По данным РБК, этот срок скоро истекает. Источник «Медузы», близкий к Кудрявцеву, отмечает, что тот пока выезжать из страны не собирается и надеется решить вопрос со своим паспортом.