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Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства

Meduza
19:00, 21 июля 2017
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Медиаменеджер Демьян Кудрявцев был еще 2 февраля 2017 года лишен российского гражданства. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Кудрявцеву от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой. Кроме того, в распоряжении РБК оказался акт об изъятии добровольно сданного паспорта, датированный 16 марта.

Источник «Медузы», близкий к Кудрявцеву, подтвердил, что тот лишен гражданства. Сам Кудрявцев для комментариев не доступен.

У Кудрявцева есть паспорт Израиля. По нему в России разрешено находиться до 90 дней без визы. По данным РБК, этот срок скоро истекает. Источник «Медузы», близкий к Кудрявцеву, отмечает, что тот пока выезжать из страны не собирается и надеется решить вопрос со своим паспортом.

Сам Кудрявцев ранее отмечал, что ​сроки начала «преследования» со стороны миграционного управления совпадают с его участием в сделке по приобретению газеты «Ведомости», и это «вызывает подозрения».

Meduza
Впервые о том, что Кудрявцева могут лишить российского гражданства на основании поддельного паспорта, написало издание Inc. в феврале 2017 года. Сам Кудрявцев подтверждал, что Федеральная миграционная служба действительно нашла в его документах неполные данные, подала в суд и выиграла. Тем не менее, по словам Кудрявцева, процедура прекращения гражданства запущена не была. «Они этого не сделали — всегда можно сказать, что еще не сделали, но прошло уже несколько месяцев с этой истории», — сказал тогда Кудрявцев.
Демьян Кудрявцев — один из самых известных российских медиаменеджеров. Его семье принадлежит деловое издание «Ведомости» и еще несколько СМИ. Иностранцам запрещено владеть СМИ в России.

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