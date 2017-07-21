«Часы Путина» ушли с молотка за миллион евро

Часы Patek Philippe Triple Complication, владельцем которых указан Владимир Владимирович Путин, проданы с аукциона неизвестному покупателю за один миллион 54 тысячи евро. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на организатора торгов, компанию Monaco Legends Auctions.

Как рассказала аукционная компания, лот под номером 239 был продан в первый день торгов, 19 июля.

«Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом очень редкая, поскольку ее производят ограниченными партиями», — сообщили в Monaco Legends. — «Купить ее можно лишь по специальному заказу и только по запросу от особенных клиентов».