На торги в Монако выставили «часы Владимира Путина». Кремль объявил лот фейком

На торгах на аукционе Antiquorum выcтавили часы Patek Philippe Triple Complication, принадлежащие, по уверению организаторов, человеку по имени Владимир Владимирович Путин.

Компания-организатор аукциона, Monaco Legends Auctions, объявила, что часы принадлежат президенту РФ. Стоимость лота оценили в один миллион долларов.

В Кремле сообщения о продаже с аукциона «часов Путина» объявили фейком — именно так охарактеризовал их пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако в компании Monaco Legends Auctions настаивают, что лот действительно принадлежит Владимиру Владимировичу Путину: в ответ на запрос русской службы «Би-Би-Си» организаторы аукциона подтвердили, что часы «были приобретены важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин». Именно это имя указано в гарантийном паспорте часов, отметили представители компании.