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Бывшего менеджера Чубайса арестовали по делу о мошенничестве. Глава «Роснано» обвинял его в вымогательстве и клевете

Интерфакс
10:51, 21 июля 2017
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Глава бывшей компании Анатолия Чубайса SFO Concept Илья Сучков арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Постановление об аресте было вынесено 29 июня. Тогда сообщения об аресте Сучкова внимания СМИ не привлекли.

Как заявили «Интерфаксу» в Тверском суде Москвы, Сучков обвиняется по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В марте 2017 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что подаст в полицию заявление на Сучкова и «группу работающих на него товарищей чеченской национальности». Чубайс обвинил их в вымогательстве и клевете.

Связан ли арест Сучкова с заявлением Чубайса, неизвестно. Подробностей о деле в сообщении «Интерфакса» нет.

Конфликт между Чубайсом и Сучковым связан с домом в подмосковном Переделкине, который, как писал Forbes, был построен для Чубайса. Дом принадлежит компании SFO Concept; глава «Роснано» продал ее ее руководителю Илье Сучкову из-за запрета на владение чиновниками зарубежными активами.
По словам Чубайса, после продажи Сучкову SFO Concept должна была заниматься организацией строительства дома, а сам дом должен был перейти в его собственность. Компания, по утверждению Чубайса, «нарушила ряд коммерческих договоренностей», что привело к иску со стороны кредиторов компании и аресту дома в 2016 году.
Сучков утверждал, что дом был инвестиционным проектом компании, Чубайс хотел его купить, но «передумал», после чего друг Чубайса и кредитор SFO Concept Борис Минц «захотел его себе» и инициировал разбирательство в суде.
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