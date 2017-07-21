Бывшего менеджера Чубайса арестовали по делу о мошенничестве. Глава «Роснано» обвинял его в вымогательстве и клевете

Глава бывшей компании Анатолия Чубайса SFO Concept Илья Сучков арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Постановление об аресте было вынесено 29 июня. Тогда сообщения об аресте Сучкова внимания СМИ не привлекли.

Как заявили «Интерфаксу» в Тверском суде Москвы, Сучков обвиняется по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В марте 2017 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что подаст в полицию заявление на Сучкова и «группу работающих на него товарищей чеченской национальности». Чубайс обвинил их в вымогательстве и клевете.

Связан ли арест Сучкова с заявлением Чубайса, неизвестно. Подробностей о деле в сообщении «Интерфакса» нет.